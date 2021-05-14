Справа Медведчука: Венедіктова не збирається подавати у відставку, якщо звинувачення розвалиться в суді

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не збирається залишати свій пост у разі, якщо суд винесе виправдувальний вирок підозрюваному в державній зраді голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я піду у відставку, якщо я буду вважати, що зробила професійно неетично щось, тому що, якщо я зроблю злочин, мене по-іншому звільнять. Якщо Верховна Рада так вирішить - це буде їхнє рішення. Тому давайте виходити з того, чесно я зробила роботу чи нечесно", - сказала Венедіктова.

Вона стверджує, що не тримається за крісло генерального прокурора.

"Я прийшла в це крісло не триматися за нього, а зробити максимально і чесно ... Для цього повинні бути абсолютно зрозумілі підстави", - сказала генпрокурорка.

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