Новини • Справа Медведчука

Справа Медведчука: Венедіктова не збирається подавати у відставку, якщо звинувачення розвалиться в суді

3 83346
Справа Медведчука: Венедіктова не збирається подавати у відставку, якщо звинувачення розвалиться в суді
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не збирається залишати свій пост у разі, якщо суд винесе виправдувальний вирок підозрюваному в державній зраді голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я піду у відставку, якщо я буду вважати, що зробила професійно неетично щось, тому що, якщо я зроблю злочин, мене по-іншому звільнять. Якщо Верховна Рада так вирішить - це буде їхнє рішення. Тому давайте виходити з того, чесно я зробила роботу чи нечесно", - сказала Венедіктова.

Вона стверджує, що не тримається за крісло генерального прокурора.

"Я прийшла в це крісло не триматися за нього, а зробити максимально і чесно ... Для цього повинні бути абсолютно зрозумілі підстави", - сказала генпрокурорка.

Читайте також: Медведчук хотів потрапити до Венедіктової в кабінет, але його не пустили. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Она просто тупо отрабатывает поставленную задачу по организации фарса для лохов.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Фирменная зеленая ссанина в очи)
  • 18c49ed2
    Что и требовалось доказать ! Главное не результат, а процесс. Фарс-шоу должно продолжаться как квартальный мыльный сериал. Нас ждет еще 99 серий.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини