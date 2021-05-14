Новини

Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти "ворів у законі"

5 22919
Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти "ворів у законі"
Ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе прокоментував рішення РНБО про санкції проти " ворів у законі", прийнятих 14 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Сакварелідзе зазначив: "Бачу, у Володимира Олександровича додасться роботи) Список "ворів у законі" постійно змінюється: одні втрачають цей статус, інші набувають, тому президенту і РНБО доведеться оновлювати його практично щотижня".

"А якщо говорити серйозно, то ми повертаємося до нагального питання: навіщо приймався закон про "ворів у законі" і стаття про конфіскацію у них незаконно нажитого майна? Не секрет, що ніяких офіційних активів "вори в законі" не мають - ви не знайдете ні зареєстрованого на них банківського рахунку, ні будь-якого майна в їх особистій власності. Також крім "ворів у законі" в Україні існує чимала кількість так званих "беспредельщиков" - такі собі хлопці, переважно вихідці Північного Кавказу. Вони швидко зорієнтуються і постараються зайняти звільнені місця "ворів у законі", тільки їм, на відміну від останніх, чужі будь-які поняття. Вони не погребують викраденням дітей, бізнесменів, здирництвом, замовними вбивствами", - продовжив він.

Ексзаступник генпрокурора підкреслив: "Мені здається, що такі рішення за своєю суттю нівелюють статус РНБО і не будуть сприйматися всерйоз. Правоохоронна система України, м'яко кажучи, не в кращій формі. По ідеї вона повинна вміти справлятися з усіма - і з коронованими "ворами в законі", і з "беспредельщиками": не повинно бути так, щоб прибирали одних, а їхнє місце займали інші, продовжуючи традицію тієї ж злочинної діяльності. У ситуації, коли цим мікроменеджментом займається тільки президент і РНБО, шансів на те, що проблема буде повноцінно вирішена, практично немає. Це перетворюється просто в щотижневий гучний інформаційний привід, про який забувають наступного ж дня".

"Одноразові піар-ухвали, на жаль, не можуть вирішити глобальні проблеми зі злочинністю. Для успішної боротьби потрібна злагоджена робота некорумпованої ефективної правоохоронної системи, на яку, до речі, щорічно витрачається 67 млрд грн українських платників податків", - резюмував Сакварелідзе.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на засіданні РНБО 14 травня було прийнято рішення про те, що після ухвалення відповідного закону, будуть застосовані персональні санкції проти 557 ворів у законі.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И не имеющее никакого отношения к законности.

    И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
  • Роман Троян 63487dbd
    Хорошо, но мало. Надо еще против:
    - просто воров
    - нарушителей ПДД
    - сорящих на улице, и писающих в подъездах
    - курящих
    - онанистов
    - сквернословов
    - мучающих кошек
    -.........
    Ну и главное, санкции против такого СНБО. Они как имущество забирать собрались? По удостоверению "вор а законе"?
  • 18c49ed2
    Так при Зеле их стало еще намного больше и с ним во главе. Ну и?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини