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Питання щодо Степанова вирішуватиметься в залі. Якщо підтримають його відставку, то шлях до міністерства відкриється для Ляшка, - "слуга народу" Гришина

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Питання щодо Степанова вирішуватиметься в залі. Якщо підтримають його відставку, то шлях до міністерства відкриється для Ляшка, - "слуга народу" Гришина
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила про те, що серед фракції немає єдності з приводу відставки глави МОЗ Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Вона зазначила: "Очільник МОЗ Степанов не писав заяви про відставку. Але з пропозицією його звільнити виступив прем'єр-міністр".

Гришина підкреслила: "Питання стосовно Степанова вирішуватиметься в залі Верховної Ради депутатами. Ситуація неоднозначна. Особисто я ще думаю ... Якщо зал підтримає відставку, шлях до міністерства відкриється для головного санітарного лікаря Віктора Ляшка".

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Слуги , Вы своей дурью уже достали
    Из Ляшко такой же поганый министр как из Степанова - это люди не способные руководить. Какой дурак занимается кадрами ? Шмыгаля надо драть ежедневно Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 7149
  • belge
    Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 2799
  • 4uxpux
    Там одни дармоеды и сосалки
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