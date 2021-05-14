Питання щодо Степанова вирішуватиметься в залі. Якщо підтримають його відставку, то шлях до міністерства відкриється для Ляшка, - "слуга народу" Гришина
1 29315
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила про те, що серед фракції немає єдності з приводу відставки глави МОЗ Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.
Вона зазначила: "Очільник МОЗ Степанов не писав заяви про відставку. Але з пропозицією його звільнити виступив прем'єр-міністр".
Гришина підкреслила: "Питання стосовно Степанова вирішуватиметься в залі Верховної Ради депутатами. Ситуація неоднозначна. Особисто я ще думаю ... Якщо зал підтримає відставку, шлях до міністерства відкриється для головного санітарного лікаря Віктора Ляшка".