Після ухвалення закону про "ворів у законі" їх в Україні стало вдвічі менше: не 34, а 17, - Данілов

Мета правоохоронних органів - щоб в Україні не залишилося жодного вора в законі.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика частина з них поїхала, дві людини сидить зараз за ґратами, один сидить зараз в СІЗО, очікує вирок, і один сидить, скажімо так, на депортацію. У нас повний перелік всіх осіб, вони, як казав класик, у нас "у папках", і ми розуміємо, що відбувається. Наше завдання - щоб жодного вора в законі не було на території України. Їм тут нема чого робити", - сказав Данілов.

За його словами, всього у світі є 542 вори в законі - це інформація ФБР і правоохоронців з Євросоюзу. 15 з них - громадяни України.

"З них 7 знаходяться на території України. Проти них сьогодні так само були застосовані санкції відповідно до чинного нашого законодавства", - додав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це одноразові піар рішення, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти ворів у законі