Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів, яких утримують у російських в'язницях, секретар РНБО відповів ствердно.
"Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.
Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.