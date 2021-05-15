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Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії

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Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії
Увечері 14 травня територія Ізраїлю зазнала чергового ракетного обстрілу. Однак цього разу вогонь вівся не із Сектору Гази, а з території Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Армія оборони Ізраїлю на сторінці у твітері.

За інформацією ЦАХАЛа, по території Ізраїлю випустили три ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю і впала на території Сирії.

Хто стріляв із території Сирії по Ізраїлю, поки невідомо. Чи є постраждалі та загиблі унаслідок ракетного обстрілу, в ЦАХАЛі також не розповіли.

Нагадаємо, напередодні територію Ізраїлю обстріляли з Лівану. Три ракети було випущено з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю, але вони впали в пустельній місцевості.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler
    Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 6707
  • Amber
    Невже не ясно , чиї вуха стирчать в цих обстрілах Ізраілю ?
  • Чужиездесь Неходят
    Это кацапы пытались помочь братьям-израильтянам сбивать хамасовские ракеты Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 8339
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