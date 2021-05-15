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Глава ВООЗ Гебреєсус закликав багаті країни поділитися вакциною із бідними, а не вакцинувати дітей і підлітків

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Глава ВООЗ Гебреєсус закликав багаті країни поділитися вакциною із бідними, а не вакцинувати дітей і підлітків
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам із низьким рівнем доходу замість того, щоб вакцинувати дітей і підлітків проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Тедрос Аданом Гебреєсус на віртуальній конференції в Женеві, якого цитує BBC.

Глава ВООЗ сказав, що він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але сказав, що "прямо зараз я закликаю їх переглянути своє рішення", оскільки "в країнах із низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти COVID-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують невідкладної допомоги".

Зазначається, що відтоді, як були затверджені перші вакцини, багаті країни скупили більшу частину поставок, і багато хто прагне вакцинувати якомога більше свого населення.

Низка країн дозволила вакцинувати дітей від 12 до 15 років. Йдеться, зокрема, про США і Канаду. У Швейцарії минулого тижня почали пропонувати щеплення 16-річним.

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Топ коментарі

  • Igor V 184bb5c7
    зеленский со шмыгалями нихера делали для своевременной покупки вакцины, но западные страны обязаны нас обеспечивать своей вакциной в ущерб своим гражданам. Как-то по дебильному звучит заявление воз.
  • Привет
    Отдай жену дяде...а сам или к мляди....что то типа этого...
  • fresh guacamole
    Дык вакцина ж не байдена - ему не жалко. Плюс, выборы уже с полгода как закончились, пора с пандемией подвязывать.
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