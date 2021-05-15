В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали
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6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей і 233 медпрацівники.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степнов, інформує Цензор.НЕТ.
Також, за даними Степанова, за минулу добу:
▪️госпіталізовано – 2197 осіб;
▪️летальних випадків – 322;
▪️одужало – 17 202 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема, методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).
Крім цього, міністр уточнив, що за весь час пандемії в Україні
🔺захворіло – 2 150 244 особи;
🔺одужало – 1 849 803 особи;
🔺летальних випадків – 47 942;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та
Львівській (432) областях.