В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали

6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей і 233 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степнов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за даними Степанова, за минулу добу:

▪️госпіталізовано – 2197 осіб;

▪️летальних випадків – 322;

▪️одужало – 17 202 особи;

▪️здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема, методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

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Крім цього, міністр уточнив, що за весь час пандемії в Україні

🔺захворіло – 2 150 244 особи;

🔺одужало – 1 849 803 особи;

🔺летальних випадків – 47 942;

🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та

Львівській (432) областях.