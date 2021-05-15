Київський безпековий форум провів онлайн-дискусію "День Європи в Україні". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
До вашої уваги відео онлайн-дискусії:
Зокрема, під час дискусії обговорили наступні питання:
Що означає для нас ідея Європи?
Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО?
Що слід очікувати від саміту НАТО в червні 2021 року?
Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО?
Як посилити співпрацю ЄС і Сполучених Штатів для протидії російській агресії?
Учасники дискусії:
Ольга Стефанішина - віцепрем’єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції;
Яцек Чапутович - міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках;
Александр Вершбоу - почесний член Атлантичної Ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках;
Арсеній Яценюк - прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;
Данило Лубківський - директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.