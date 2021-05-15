Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов

Секретар ради Національної безпеки й оборони Олексій Данілов 14 травня на брифінгу за підсумками засідання РНБО висловив жаль із приводу того, що нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак може перебувати на лікуванні в Білорусі.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи буде Україна домагатися екстрадиції Козака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Журналісти нагадали, що про те, що Козак лікується в Білорусі, говорив його колега по фракції Віктор Медведчук.

"Якщо людина перебуває на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода. Я розумію, аби на лікуванні в якійсь іншій країні. Я вважаю, що якщо в нас медицина доведена до цього стану, що вже треба лікуватися в Білорусі, то шкода Козака і тих людей, із якими він працював свого часу і які довели до такого стану медицину", – відповів Данілов.

Він додав, що з питанням про екстрадицію варто звертатися до правоохоронних органів.

"Я вважаю, що Козак обов'язково повернеться, бо він є громадянином України, якщо раптом не виявиться у нього паспорта громадянина якоїсь іншої країни, крім того, він ще є народним депутатом", - додав секретар РНБО.

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