За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб, загалом - 936 499, - Степанов

За минулу добу, 14 травня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степнов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, 936 499 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них 1 дозу отримали 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 13 661 особа (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Найбільше щеплень проти коронавірусу за минулу добу зробили у Львівській області (2 026), Києві (1 652), Полтавській (1 512), Івано-Франківській (1 378) та Одеській (1 364) областях.

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