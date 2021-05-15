Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова

Наміри влади Росії закрити компанію "Нові проєкти", яка фігурує в підозрі Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Вікторові Медведчуку, не вплинуть на розслідування.

Про це заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова 14 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Ні (не вплине). Фактаж у нас уже є. Якщо уважно подивитися наш із (головою Служби безпеки України) Іваном Геннадійовичем (Бакановим) брифінг, ми до нього ретельно готувалися. Якщо ви думаєте, що щось було зроблено швидко, для піару – абсолютно ні. Там кожне слово було вивірено... Наслідком цього брифінгу стала поява нардепа в Офісі генпрокурора. Мені здається, що результат для того, щоб ми зайшли у кримінальний процес, у запобіжний захід, вартував цього", – сказала вона.

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Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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