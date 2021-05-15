П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція. ФОТОрепортаж

У Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода, яку влаштував п'яний водій. Унаслідок аварії загинув підліток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Департамент комунікації поліції Луганської області.

Зокрема, 14 травня о 22:51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки, на вулиці Покровській, 58, сталася ДТП із травмованими.

Правоохоронці встановили, що 34-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" здійснив наїзд на чотирьох підлітків, які йшли проїжджою частиною дороги в попутному автомобілю напрямку.

Унаслідок ДТП від заподіяних тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.













Ще трьох підлітків, 14-річного хлопця, 13-річну і 15-річну дівчаток, госпіталізовано в лікарню з численними переломами кінцівок. Молодша з них зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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