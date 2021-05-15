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П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція. ФОТОрепортаж

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У Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода, яку влаштував п'яний водій. Унаслідок аварії загинув підліток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Департамент комунікації поліції Луганської області.

Зокрема, 14 травня о 22:51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки, на вулиці Покровській, 58, сталася ДТП із травмованими.

Правоохоронці встановили, що 34-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" здійснив  наїзд на чотирьох підлітків, які йшли проїжджою частиною дороги в попутному автомобілю напрямку.

Унаслідок  ДТП від заподіяних тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 01
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 02
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 03
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 04
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 05
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 06

Ще трьох підлітків, 14-річного хлопця, 13-річну і 15-річну дівчаток, госпіталізовано в лікарню з численними переломами кінцівок. Молодша з них зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Топ коментарі

  • Игокович
    Поэтому в правилах написано, что в темное время суток, если нет обочены, надо идти по полосе встречного движения, чтобы пешеход мог видеть фары приблежающегося транспортного средства. Незнания привело к трагедии. Горько жаль.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    В горло никто насильно не заливал, за руль пьяным насильно не садил. О запрете пьяной езды знал. Судить за умышленное убийство одного и более лиц, нанесение тяжких телесных повреждений группе лиц.
  • Владислав Носковский
    Це не місто, а село. У селах діти і до 12 ночі гуляють на вулиці, бо все під боком.
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