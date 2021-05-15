Російська влада заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" у РФ

Росія заблокувала банківські рахунки "Радіо Свобода" в Росії. А судові виконавці відвідали редакцію і почали процедури виконавчого провадження, прискорюючи виплату накладених штрафів, і почали інвентаризацію майна московського бюро. Причина тиску - порушення суперечливого російського закону про "іноземних агентів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Радіо Свобода.

Московському банкові, в якому відкрито рахунки "Радіо Свобода" в Росії, передано наказ арештувати і заморозити їх, щоб домогтися сплати частини штрафів – цього разу йдеться про 5 мільйонів рублів (нині це майже 1 мільйон 867 тисяч гривень). Вони стосуються тим часом лише десяти судових рішень, щодо яких сплив двомісячний термін сплати, з понад пів тисячі очікуваних справ.

Із січня по травень 2021 року російська державна Федеральна служба нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("Роскомнагляд") склала і спрямувала до суду 520 протоколів нібито про порушення нових правил маркування публікацій "Радіо Свобода" і його проєктами в Росії і в окупованому українському Криму, що були внесені Міністерством юстиції Росії 2017 року до переліку медіа-"іноземних агентів".

Компанія РВЄ/РС, яка доти дотримувалася всіх норм російського законодавства, відмовилася виконувати ці вимоги, розцінюючи їх як спробу втручання в редакційну політику. "Радіо Свобода" відкидає таке визначення і вимогу чітко позначати кожну публікацію стандартним текстом, який призначений для "іноземних агентів".

Загальний розмір штрафів, накладених на "Радіо Свобода" і його проєкти, становить близько 70 мільйонів рублів (нині понад 26 мільйонів гривень). Компанія РВЄ/РС оскаржує всі призначені штрафи в передбаченому російським законодавством порядку, проте з більш ніж 250 поданих наразі апеляцій суд не задовольнив жодну.

Компанія РВЄ/РС також оскаржує дії російської влади в Європейському суді з прав людини і звернулася до цього суду з проханням як запобіжний захід заборонити Росії стягувати ці штрафи.

13 травня російське державне агентство "ТАСС" повідомило, що один із судів у Москві скасував рішення про призначення 140 штрафів проти "Радіо Свобода", але з суто процесуальних міркувань: їх, мовляв, розглядав не той суд, який мав би. Відтак ці рішення спрямовані на новий розгляд у "правильному" з погляду підсудності суді. Водночас суд залишив чинними ще 117 штрафів на майже 29 мільйонів рублів (близько 10 мільйонів 800 тисяч гривень).

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу 13 травня заперечувала попередні заяви представників США, що дії Москви проти "Радіо Свобода" порушують права журналістів. За її твердженнями, російські обмеження є свідченням того, що Росія робить усе задля того, щоб плюралізм ЗМІ "на практиці був невід’ємним елементом по-справжньому вільного суспільства", а заяви з американського боку, мовляв, тільки "демонструють істинну роль РВЄ/РС як рупорів державної пропаганди США" і ще раз підтверджують, що визначення цієї медіакомпанії як іноземного агента "було присвоєно правильно і підстави для цього є".

Цю заяву Захарової відкинув президент РВЄ/РС Джеймі Флай. Він наголосив, що компанія продовжить боротися з "цими намаганнями Кремля цензурувати незручну правду".

"Журналісти РВЄ/РС у Росії – це патріотичні громадяни Росії, не американці, – заявив він. – Вони подають незалежні новини й інформацію, щоб їхні співгромадяни не "звикали до неправди і не жили в брехні", як недавно сказав один із них".

"Нас не змусять замовкнути, і ми не залишимо свою російську аудиторію", - наголошується в заяві.

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