Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна наполягає на виконанні обіцянки, даної у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства країни в Альянсі.

Про це заявила віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Минуло вже 13 років із часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні та Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки", - сказала вона на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Дискусія була присвячена Дню Європи в Україні.

"Наша позиція полягає в тому, що цю обіцянку закріплено, і на наступному саміті її буде підтверджено, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО)", - підкреслила віцепрем'єрка.

Водночас Стефанішина зазначила, що питання присутності президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО 14 червня не є визначальним, уряд наразі зосередився на змістовних питаннях.

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"Ми не розчаровані щодо очікуваних результатів саміту. І плануємо, що наступний саміт буде присвячено не дискусіям, а прийняттю рішень. І це обов'язково створить платформу, на якій буде присутній наш президент", - зазначила віцепрем'єрка.

Вона наголосила, що рішення про ПДЧ і членство в Альянсі дуже важливі для України. "Але я думаю, що надання Україні ПДЧ на цьому етапі є навіть важливішим для самого Альянсу, щоб продемонструвати трансатлантичну єдність і показати, що є "План Маршалла" для демократичного розвитку. І, крім того, щоб на наступному етапі показати, що Росія не має права голосу в Альянсі", - сказала вона.

Віцепрем'єрка зазначила, що всередині України сьогодні існує підтримка вступу країни до Альянсу.

"Більшість політичних лідерів підтримує євроатлантичну інтеграцію. Більшість політичних еліт підтримує членство в НАТО. Рівень суспільної підтримки зростає з року в рік, особливо з 2014 року", - сказала вона.

Стефанішина зазначила, що нове керівництво США також підтримує ідею членства України в НАТО.

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