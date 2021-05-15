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Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях

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Данілов анонсував спеціальне засідання РНБО щодо ситуації у трьох південних областях
Рада національної безпеки й оборони проведе спеціальне засідання, де обговорить прикордонні області - Миколаївську, Херсонську та Одеську.

Про це секретар відомства Олексій Данілов заявив під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Те, що стосується питання тих областей, де ми були разом із президентом (Херсонська, Одеська, Миколаївська), зараз робоча група Ради з нацбезпеки й оборони безпосередньо перебуває на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом", - пояснив Данілов.

За словами секретаря РНБО, засідання може відбутися через два тижні. Однак спочатку потрібно, щоб порядок денний затвердив президент Володимир Зеленський.

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Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    шо ж произошло???!

    да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
    шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?

    прошла любовь?
    завяли помидоры?
  • Владимир Иванец
    До зели дошло, что главная угроза Украине - его ватный электорат?! Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358
  • Roine S
    Зеле стало понятно наконец, что танки и арта, которую тащит туда паРаша - это неспроста. И что там нам сейчас Нептуны и Ураганы нужнее, чем асфальт, на котором "сидят" пиявки из ОПы.
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