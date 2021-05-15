16 травня в Чернігові попрощаються із загиблим від кулі снайпера старшим водієм мотопіхотної роти 58-ї ОМПБр Павлом Колесником
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Седнівську територіальну громаду.
О 10:20 розпочнеться церемонія прощання рідних і близьких біля першого Чернігівського міського патологоанатомічного відділення (місто Чернігів, вул. Пирогова, 1).
11:00-12:30 - церемонія прощання (мітинг) біля Кафедрального собору святої великомучениці Катерини УПЦ України (місто Чернігів).
13:30-14:30 - церемонія поховання на сільському кладовищі селища Нове Чернігівського району.
На території Седнівської об'єднаної громади, в яку входить селище Нове, оголошено дні жалоби відповідно до розпорядження селищного голови Сергія Маслова. Всі розважальні заходи на території громади скасовано, приспущено прапори на будівлях державних установ.
Як повідомлялося, 13 травня від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник.