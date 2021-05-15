Ще одну смерть від COVID-19 зареєстровано у ЗСУ, хворіє 487 осіб
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування Медичних сил ЗСУ.
Загалом за час пандемії одужали 24 435 осіб.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 109 осіб.
"На жаль, у Збройних силах України зареєстровано 89 летальний випадок від ускладнень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник Збройних сил України перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Попри проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним..." - сказано в повідомленні.
За минулу добу зареєстровано 28 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 51 603 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 3 284 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 308 осіб.