Епідзонування України: Черкаська область перейшла в "помаранчеву" зону, інші - в "жовтій". ІНФОГРАФІКА
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Станом на 15 травня у "помаранчевій" зоні карантину перебуває тільки Черкаська область, решта - в "жовтій".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, в "помаранчевій" зоні наразі перебуває тільки Черкаська область. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування тут становить 20,8% за норми не більше 20%.
Миколаївська область, яка 14 травня потрапляла в "помаранчеву" зону, знову повернулася в "жовту".
Отже, в "жовтій" зоні наразі перебувають: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, Волинська, Донецька , Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та місто Київ.