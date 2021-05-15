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Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський

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Україна обов'язково буде у Європейському Союзі, - Зеленський
Українці - європейці географіічно, за цінностями і прагненнями, а Україна - центр і серце Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твітері з нагоди Дня Європи в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна - це Європа. І ми - європейці. Ми - центр і серце Європи. Географічно, за духом, цінностями і прагненнями. Ми довели це на Майдані і доводимо щодня, змінюючи нашу державу, розбудовуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов'язково буде у Європейському Союзі", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Артист розмовного, обісцяльного, жанру.
  • Amber
    Звісно , що Украіна буде в ЄС , тільки не при недолугому ЗепризЕдентові !
  • Влад Курипко
    с конфискацией имущества
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