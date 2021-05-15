"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки

15 травня в Україні відзначається День науки. Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива, який зі скандалом захистив нещодавно кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління", привітав колег зі святом.