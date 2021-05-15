Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов

"Слуга народу" Давид Арахамія має виконати зобов'язання щодо створення тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування зриву операції у справі бійців так званої приватної військової компанії "Вагнер".

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив учора в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо справи вагнерівців я вважаю, що ми таки маємо побачити і позицію РНБО, і маємо побачити позицію Верховної Ради, слідчої комісії. Я сподіваюся, що Давид Арахамія, який давав зобов'язання створити цю слідчу комісію ще три місяці тому, я сподіваюся, що Давид таки виконає свою обіцянку і не продовжуватиме цей фарс. Адже 8 місяців Верховна Рада не помічає цю ганебну історію", - зазначив журналіст.

"Тут у студії стояв Андрій Єрмак, який говорив, що цієї операції не було взагалі, що це вигадка. Зараз вже, через 8 місяців, зрозуміло із такого сором'язливого мовчання Верховної Ради і всіх правоохоронних органів, що насправді операція була. І я вважаю, що справді глава Офісу президента Андрій Єрмак і голова Комітету розвідки Руслан Демченко мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, від якої вони ухиляються. І вони мають відповідати за провал спецоперації, нести покарання, і можливо, також РНБО запровадить щодо них санкції", - додав Бутусов.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.