Речник МЗС Ніколенко про слова Путіна щодо антипода РФ: Танки і токсичні ідеї "русского мира" не зупинять трансформації України на демократичну державу

Слова президента РФ Володимира Путіна про перетворення України на "антипод" Росії демонструють нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі. Кремлю варто не втручатися у справи інших країн, а зосередитися на вирішенні першочергових проблем росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС нагадали, що українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив'язки до третіх сторін.

"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко.

Водночас він зазначив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту і деокупації українських територій Українї та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи.

"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем росіян. На нашу думку, саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - наголошують у МЗС.

Як повідомлялося, вчора Путін заявив, що Україну перетворюють на "антипод" РФ.

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