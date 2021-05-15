Речник МЗС Ніколенко про слова Путіна щодо антипода РФ: Танки і токсичні ідеї "русского мира" не зупинять трансформації України на демократичну державу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
У МЗС нагадали, що українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив'язки до третіх сторін.
"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко.
Водночас він зазначив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту і деокупації українських територій Українї та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи.
"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем росіян. На нашу думку, саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - наголошують у МЗС.
Як повідомлялося, вчора Путін заявив, що Україну перетворюють на "антипод" РФ.