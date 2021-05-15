У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок

У селах, розташованих за 50-70 кілометрів від держкордону, в принципі відсутне українське телебачення.

Про це заявив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від початку цього року ми отримали звернення від усіх губернаторів прикордонних територій, а це Волинь, Рівне, Чернігів і Житомир, про те, що в селах, які розташовані в межах 50-70 кілометрів від кордону, в принципі відсутнє українське телебачення. Вони живуть у реаліях Білорусі або Російської Федерації і дізнаються про будь-які новини в Україні через 2-3 тижні. І здебільшого через викривлене бачення, яке демонструють російські телеканали", - заявив він на брифінгу в Києві в суботу.

За словами Щиголя, донесення україномовного контенту громадських телеканалів є основним завданням держави в період військової агресії.

"Саме тому ми реалізуємо проєкт будівництва нового мультиплексу, адже він є одним із питань національної безпеки", - наголосив глава Держспецзв'язку.

Читайте також: Україна побудує телемережу з безкоштовним доступом до 12 каналів, - рішення РНБО