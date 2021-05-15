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У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок

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У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок
У селах, розташованих за 50-70 кілометрів від держкордону, в принципі відсутне українське телебачення.

Про це заявив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від початку цього року ми отримали звернення від усіх губернаторів прикордонних територій, а це Волинь, Рівне, Чернігів і Житомир, про те, що в селах, які розташовані в межах 50-70 кілометрів від кордону, в принципі відсутнє українське телебачення. Вони живуть у реаліях Білорусі або Російської Федерації і дізнаються про будь-які новини в Україні через 2-3 тижні. І здебільшого через викривлене бачення, яке демонструють російські телеканали", - заявив він на брифінгу в Києві в суботу.

За словами Щиголя, донесення україномовного контенту громадських телеканалів є основним завданням держави в період військової агресії.

"Саме тому ми реалізуємо проєкт будівництва нового мультиплексу, адже він є одним із питань національної безпеки", - наголосив глава Держспецзв'язку.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Зато другие страны на 70 км в глубь Украини вещают свою точку зрения, и так на всей границе. Даже Молдова и Беларусь могут считать украинское приграничье на 70 км своими землями. И только украинцам все побоку, удивительно только как Украина дожила до своего 30 летия.
  • Helg1961
    И об этом подумали на тридцатом году независимости?! В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 1967 В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 8043
  • olele
    зараз це означає тільки те, що Україна по факту не контролює ці території
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