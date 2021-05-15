"Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні

Відсутність в Україні нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, підозрюваного в державній зраді, поки не є критичним для продовження розслідування щодо нього.

Про це заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 14 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Відповідаючи на запитання, чи мають намір оголошувати Козака в міжнародний розшук, Венедіктова сказала, що поки слідство виходитиме з того, що він перебуває у країні.

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"Якщо ми панові Медведчуку інкримінуємо організацію, то Козаку ми інкримінуємо пособництво. У принципі, звичайно, ми підемо за законом і будемо йти з тим, щоб проводити слідчі дії, виходячи з того, що громадянин перебуває у країні. Але я впевнена, що ми цього не доб'ємося, щось у мене такий песимізм професійний. Але все може бути. Можливо, завтра з'явиться Козак і скаже: "Ви знаєте, вам здалося, я весь час перебував у сусідній області, і те, що ви там... це ваше політично мотивоване рішення". І таке може бути", – сказала Венедіктова.

На запитання, чи є для слідства критично важливою присутність Козака в Україні, генпрокурор заявила: "Я вважаю... Не хочу десь підвести орган досудового розслідування і прокурорів, які в групі прокурорів є старшими прокурорами, але я вважаю, що нам на сьогодні нічого не заважає рухатися у справі".

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Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває у РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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