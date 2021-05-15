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Бюро економічної безпеки - це кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, - Шмигаль

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Бюро економічної безпеки - це кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, - Шмигаль
Початок роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня уряд створив Бюро економічної безпеки. Це буде новий аналітичний орган, який замінить "знамениту" податкову міліцію. Початок роботи бюро стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом, адже БЕБ - це кінець "маски-шоу", це кінець силового тиску на бізнес і новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів", - зазначив Шмигаль.

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Як повідомлялося, 12 травня Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.

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Топ коментарі

  • Марк Муржи
    Да!!Только шмаргаль забыл сказать , что 60-70 % состава этого бюро , это будут те же ворюги милиционеры из той же воровитой налоговой!!Так , что ни на что хорошее не надейтесь!! Всё это очередной обман Зе и Зе-команды!! Как обдирали народ , так и будут обдирать!! и Воровать!!
  • Олєкса Москаленко
    На рынке совесть продавали…
    За даром - три рубля кило.
    Все приценялись - но не брали,
    Товар не брендовый давно.



    Хватали: Жадность, наглость, зависть,
    Ложь раскупалась на «Ура».
    А совесть? -.Бантиком украсить
    И в сундучок сложить пора.


    Эд Дикий
  • дмитрий иванов 527db324
    Сегодня как раз общался с новоявленным гражданами Канады, украинцами, которых достали вкрай все эти бесконечные гавно-маски-шоу и которые свалили и открыли бизнес в Северной Америке. И сколько у нас таких людей уехало и ещё уедет. Руководство страны вообще отдаёт себе отсчёт, сколько вреда натворили все эти "правоохранители" с налоговиками и судами?
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