Бюро економічної безпеки - це кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, - Шмигаль

Початок роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня уряд створив Бюро економічної безпеки. Це буде новий аналітичний орган, який замінить "знамениту" податкову міліцію. Початок роботи бюро стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом, адже БЕБ - це кінець "маски-шоу", це кінець силового тиску на бізнес і новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів", - зазначив Шмигаль.

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Як повідомлялося, 12 травня Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.