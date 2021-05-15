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Ляшко відмовився коментувати чутки про можливе призначення його главою МОЗ: "Це некоректно з мого боку"

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Ляшко відмовився коментувати чутки про можливе призначення його главою МОЗ: "Це некоректно з мого боку"
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовляється коментувати можливість посісти посаду міністра охорони здоров'я.

Про це він сказав він журналістам в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я на посаді заступника міністра вже при третьому міністрі, і щоразу під час якихось змін я чую, що хтось комусь щось пропонує. Некоректно з мого боку коментувати зараз те, що сказав прем'єр-міністр", - сказав він журналістам у суботу.

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Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що новим міністром охорони здоров'я, найімовірніше, стане Віктор Ляшко. Максима Степанова відправлять у відставку через занадто повільні темпи вакцинації.

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Топ коментарі

  • belge
    Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

    Кокетничает. Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны" - Цензор.НЕТ 6052
  • Лариса fb3d953c
    Хочеться спитати у Ляшка про досліди вакцинованих з магнітиками. В інтернеті щеплені притуляють магніт до місця щеплення і магніт тримається, а в інших місцях падає. Цікаво, що там у вакцинах, що вони притягують магніти. І чи привитий Ляшко, чи він робив на собі такий дослід. Хай зробить і викладе в інтернет. І ще, сьогодні пройшла інформація про те,що Норвегія відмовилась від вакцини Астрозенека ,бо від неї багато смертей і ускладнень. А наша ковішилд майже копія астрозенеки. Чи не відмовляється Ляшко від цієї вакцини, чи йому по барабану?
  • belge
    Ему по барабану.
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