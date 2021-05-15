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Столичних поліцейських почали вакцинувати другою дозою препарату CoronaVac, - Крищенко

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Столичних поліцейських почали вакцинувати другою дозою препарату CoronaVac, - Крищенко
Розпочався другий етап вакцинації проти COVID-19 столичної поліції. 2 300 поліцейських Києва отримають щеплення другою дозою препарату CoronaVac.

Про це начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже писав про те, що поліцейські цілодобово контактують із людьми і прекрасно розуміють, що вони - в зоні підвищеного ризику. Тому щойно ми отримали вакцину, відразу почали вакцинацію особового складу. А сьогодні я разом із поліцейськими пройшов ревакцинацію. Нам потрібно якнайшвидше сформувати колективний імунітет і повернутися до нормального життя без масок. Ну, дуже хотілося б!" - написав Крищенко.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 14 травня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб. Загалом провакциновано 936 499 осіб. Найбільше щеплень проти коронавірусу за добу зробили у Львівській області (2 026), Києві (1 652), Полтавській (1 512), Івано-Франківській (1 378) та Одеській (1 364) областях.

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    В мене сестра - вчитель, вже 60 років, але педагогів навіть однією дозою не вакцинували. Менти завжди в пошані...
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac,
    Надо же деньги отмыть - а то стращают годами а дохода кот наплакал!

    Жалко РБ и Швецию, наверно все улицы трупами завалены...
  • belge
    А шо делать? Хочешь-не хочешь - подставляй жопу, улучшай статистику. Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8893
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