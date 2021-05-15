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Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль

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Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль
Уряд пропонує нові справедливі зміни до Податкового кодексу, які дозволять додатково залучити до бюджету близько 60 млрд гривень щорічно.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, новації стосуватимуться великого і експортно-орієнтованого бізнесу.

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"Це дозволить додатково залучити в бюджет щорічно приблизно 60 млрд грн. Ми також закриваємо прогалини, які існували в податковому кодексі та дозволяли не платити податки в Україні тим компаніям, які тут працюють. Крім того, продовжимо закривати лазівки щодо "скруток", маніпуляцій з податковим боргом та тіньовим обігом земель. Податки для ФОПів, МСБ та людей не підвищуються і не будуть підвищуватися", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    люой налог на предпринимателя оплачивает конечный потребитель Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 967.
    а так да,на людей повышать не будут...
    иканамисты,мля...
  • 18c49ed2
    Вопрос риторический. Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на украинские товары и услуги выросли в среднем до 40%.
  • vadym sestritsyn
    Привлечь - это типа оббобрать бизнес еще на 60 млрд
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