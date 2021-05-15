Вакцинація працівників освіти препаратом Pfizer може початися із 24 травня, - Ляшко

Вакцинація працівників освіти препаратом Pfizer може початися з 24-25 травня. Доступ до вакцинації матимуть всі, не залежно від форми власності установи, а також працівники позакласної освіти.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ з посиланням наПро це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розвозити і вакцинувати ми хочемо з 24-25 травня. Будемо вакцинувати працівників освіти, оскільки у них орієнтовно через місяць починаються відпустки, і зібрати їх буде складно. Для вакцинації будемо використовувати вакцину Pfizer, яку отримуватимемо партіями наступного тижня", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко повідомив, що для цієї хвилі вакцинації працівників освіти будуть використані 387 тисяч доз із 483 тис.доз вакцини Pfizer, які Україна отримає, починаючи з вівторка наступного тижня.

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Ляшко зазначив, що доступ до вакцинації матимуть усі працівники освіти, незалежно від форми власності закладу, а також працівники позакласної освіти.

Крім працівників освіти, вакцинами, які надійдуть наступного тижня, провакцинують представників цільових груп, зокрема військовослужбовців та медиків, які не встигли вакцинуватися раніше.

Також Ляшко повідомив, що раніше було провакциновано близько 22 тис.працівників освіти, які візьмуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Для отримання вакцини працівникам освіти слід повідомити про своє бажання керівнику закладу освіти.

Вакцинацію працівників освіти проводитимуть виїзні вакцинальні бригади.