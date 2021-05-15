"Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк

Україна забезпечила транзит газу до ЄС. Ми це гарантували і виконали свої зобов’язання, навіть під час війни. Підтримка "Північного потоку-2" - це нечесно з боку наших європейських партнерів, - підкреслив прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 15 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт форуму.

"Північний потік-2" – це, без сумніву, антиєвропейський, антиукраїнський і проросійський проєкт", - наголосив Арсеній Яценюк. Він нагадав, що як прем’єр-міністр, а потім як голова Київського Безпекового Форуму, чітко заявляв, що цей проєкт підірве енергетичну стабільність та енергетичну незалежність України, Польщі, Словаччини та всієї Європи.

Росія отримає перевагу, якщо "Північний потік-2" буде завершений, тому, підкреслив голова КБФ, він здивований лицемірством, із яким певні сторони підтримують цей проєкт": "Ще один цинічний підхід тих, хто підтримує і захищає цей проєкт, полягає в наративі, що він нібито посилить енергетичний ринок Європи. Це неправда".

"Росія – постачальник природного газу до Європейського Союзу. Але річ не в тому, хто добуває газ, а в тому, хто його доставляє. І Україна вже забезпечила транзит газу до Європейського Союзу. Ми це гарантували і виконали свої зобов’язання, навіть під час війни, після початку російської агресії проти України", - наголосив він.

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"Тож хочу дуже чітко сказати: це нечесно з боку наших європейських партнерів, зокрема Німеччини. Розумію, чому вони вирішили прискоритися з "Північним потоком-2" – адже після виборів за кілька місяців Німеччина матиме новий уряд, і невідомо, хто стане новим канцлером", - зазначив Голова КБФ.

"Це – політичний проєкт. Це антиєвропейський і антиукраїнський проєкт. І найкращий шлях до справедливості – це зупинити його", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Київський Безпековий Форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ - Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".