МОЗ перегляне критерії для визначення "зеленої зони" епідеміологічної небезпеки, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України планує переглянути критерії для зеленої зони епідеміологічної небезпеки.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми змінюємо зараз алгоритм визначення... Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні", - сказав Ляшко.

За його словами, один із діючих індикаторів - епідпоріг для грипу та респіраторних захворювань - рахується тільки на епідемічний сезон, до кінця квітня. Цей індикатор планується змінити з урахуванням вимог Європейського Союзу.

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