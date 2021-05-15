Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

На Донбасі російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню від початку суботи, українські військові не постраждали.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного.

З мінометі 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине.

Біля Мар’їнки окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі населеного пункту Гладосове один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

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