У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова. ФОТО

У Сеймі Латвії створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

Група створена "для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Джапарова подякувала латвійським партнерам за підтримку України, зокрема голову комітету із закордонних справ Ріхарда Колси.

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Нагадаємо, за задумом української власти "Кримська платформа" повинна стати майданчиком, який згуртує міжнародних партнерів, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня. Свою участь в ньому підтвердили, зокрема, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Польщі Анджей Дуда.

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