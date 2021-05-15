У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.
Група створена "для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".
Джапарова подякувала латвійським партнерам за підтримку України, зокрема голову комітету із закордонних справ Ріхарда Колси.
Нагадаємо, за задумом української власти "Кримська платформа" повинна стати майданчиком, який згуртує міжнародних партнерів, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.
Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня. Свою участь в ньому підтвердили, зокрема, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Польщі Анджей Дуда.