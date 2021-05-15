Понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", - Шмигаль

На сьогодні понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", а загальний обсяг виданих позик склав понад 40 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Вже понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів "5-7-9", а загальний об’єм виданих позик склав більш як 40 млрд грн. Вперше МСБ отримав доступ до такого дешевого ресурсу для підтримки та розвитку власної справи", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року в Україні стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок по кредитах - 5%, 7% або 9% - залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес з річним доходом в 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

Також читайте: Бюро економічної безпеки - це кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, - Шмигаль