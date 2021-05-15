Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в бесіді з експертами з проблем миру підкреслив важливу роль військового стримування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Чим переконливіше військове залякування, тим простіше вести переговори і про контроль над озброєннями", - сказав він під час дискусії з питання про збереження міжнародного миру на полях 3-го Екуменічного церковного з'їзду у Франкфурті-на-Майні в суботу, 15 травня.

"Поки існує військова загроза, ми маємо забезпечувати військове стримування", - підкреслив Столтенберг, відповідаючи на питання про військові витрати і заходи зі збереження миру.

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"Як приклад поєднання тиску і діалогу генсек НАТО назвав відносини з Росією. "Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує поводитися агресивно і вдома, і на світовій арені", - сказав він, нагадавши в цьому зв'язку про Україну, Грузію і опозиціонера Олексія Навального.

"Ми повинні зберігати економічний тиск і санкції, демонструючи водночас готовність до переговорів", - вказав Столтенберг.

На питання про те, яку роль в справі врегулювання конфліктів могли б грати релігійні лідери, Столтенберг відповів, що релігія, безумовно, може бути частиною рішення, але при цьому вона може бути і частиною проблеми.

За словами генсека НАТО, це відноситься не тільки до терористичного угруповання "Ісламська держава", але і, наприклад, до норвезького правого екстреміста Андерса Брейвіка, який спробував виправдати вчинені ним злочини своїм уявленням про віру.

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