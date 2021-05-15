За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко

В Україні триває "Велика приватизація", в рамках якої в цьому році планують продати близько 900 об'єктів.

Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"У списку на приватизацію вже перебуває понад 900 об’єктів. Перший квартал пройшов досить успішно. За підсумками проведених аукціонів 1 млрд грн повинен зайти в бюджет. Ми чекаємо на ці гроші. Кожен покупець протягом місяця після виграшу в аукціоні повинен укласти договір. А ще через максимум місяць повинен сплатити гроші в бюджет. Приватизаційний механізм працює, ми бачимо, що довіра інвестора повернулася", — розповів Кошеленко.

За його словами, серед наступних об’єктів, які наразі готують до приватизації — об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГК) і АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик"). "ОГК — це два гірничо-збагачувальні комбінати, розташовані в Дніпропетровській і Житомирській області", — уточнив Кошеленко.

При цьому заступник голови Фонду державного майна зауважив, що ті підприємства, які потрапляють у перелік на приватизацію, як правило, вже мають фінансові проблеми.

"Вони не є стратегічними. Вони вимагають інвестицій, оскільки обладнання зношене", — зазначив Кошеленко.

Повна версія інтерв'ю: "Велика приватизація-2021″ — плани держави: "Официальный разговор" із Костянтином Кошеленком

Раніше Кошеленко заявив, що Україна завдяки державній приватизації вже залучила у минулому році до держбюджету 3 млрд грн.

Також читайте: У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко