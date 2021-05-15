Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова
Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.
На запитання, чи є шанс повернути полонених в осяжному майбутньому, Іванова відповіла:
"Шанс є завжди, тим паче, що я бачу перші ластівки розблокування процесу обміну. Це перший крок – обмін списками. Дуже довго ми не могли наблизитись до цього кроку, оскільки представники ОРДЛО у ТКГ щоразу, коли доходила розмова до обміну списками, посилалися на так зване процесуальне очищення. Нарешті цей крок здійснений, і для мене це перша ластівка для розблокування процесу. Ми продовжуємо робити процесуальне очищення. Для частини людей це очищення зроблене. Щодо інших таке очищення триває".
Учасниця гуманітарної підгрупи уточнила, що всі обвинувачення з усіх не зняті, останнє рішення ухвалює президент своїм указом про помилування.
"Тут все залежить від його рішення. Я хочу наголосити на важливій речі, щоб ми не дали передчасну надію людям, які очікують своїх рідних – це перший маленький крок до розблокування (питання обміну утриманими особами. – Ред.), однак це не свідчить про те, що вже є домовленість про процес обміну. Від обміну списками до самого обміну може пройти час, ми не знаємо, наскільки він буде тривалий. Перемовини тривають", - розповіла вона.
На запитання, про яку кількість людей ідеться, Іванова заявила:
"Я зараз не можу вам сказати про кількість людей, оскільки ТКГ – це не постійний чинний орган. Минуле засідання було у квітні й наступне буде тільки у вівторок-середу. Я знаю також зі слів спікера ТКГ, що йдеться про від 90 до 100 осіб. Загальна кількість (утримуваних Росією осіб. – Ред.) 260-270 осіб, однак у цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місце перебування".
Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що представники окупаційної влади на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими.
Пізніше радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що в рамках ініціатив щодо обміну полоненими на Донбасі українська сторона просить повернути майже 100 осіб. Це ті люди, місце перебування яких встановлено, і воно підтверджено.