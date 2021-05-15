Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова

Процес обміну полоненими між Україною і ОРДЛО може бути розблоковано. Сторони зробили перший крок, хоча домовленості про обмін поки немає.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є шанс повернути полонених в осяжному майбутньому, Іванова відповіла:

"Шанс є завжди, тим паче, що я бачу перші ластівки розблокування процесу обміну. Це перший крок – обмін списками. Дуже довго ми не могли наблизитись до цього кроку, оскільки представники ОРДЛО у ТКГ щоразу, коли доходила розмова до обміну списками, посилалися на так зване процесуальне очищення. Нарешті цей крок здійснений, і для мене це перша ластівка для розблокування процесу. Ми продовжуємо робити процесуальне очищення. Для частини людей це очищення зроблене. Щодо інших таке очищення триває".

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Учасниця гуманітарної підгрупи уточнила, що всі обвинувачення з усіх не зняті, останнє рішення ухвалює президент своїм указом про помилування.

"Тут все залежить від його рішення. Я хочу наголосити на важливій речі, щоб ми не дали передчасну надію людям, які очікують своїх рідних – це перший маленький крок до розблокування (питання обміну утриманими особами. – Ред.), однак це не свідчить про те, що вже є домовленість про процес обміну. Від обміну списками до самого обміну може пройти час, ми не знаємо, наскільки він буде тривалий. Перемовини тривають", - розповіла вона.

На запитання, про яку кількість людей ідеться, Іванова заявила:

"Я зараз не можу вам сказати про кількість людей, оскільки ТКГ – це не постійний чинний орган. Минуле засідання було у квітні й наступне буде тільки у вівторок-середу. Я знаю також зі слів спікера ТКГ, що йдеться про від 90 до 100 осіб. Загальна кількість (утримуваних Росією осіб. – Ред.) 260-270 осіб, однак у цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місце перебування".

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Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що представники окупаційної влади на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими.

Пізніше радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що в рамках ініціатив щодо обміну полоненими на Донбасі українська сторона просить повернути майже 100 осіб. Це ті люди, місце перебування яких встановлено, і воно підтверджено.