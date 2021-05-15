Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов

Заява Путіна, що "Україну перетворюють в анти-Росію" - це загроза в зв'язку з кримінальним провадженням, де висунуті прямі підозри проти Віктора Медведчука і його партнера Тараса Козака, а також проти самого президента Путіна й заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оскільки Україна прийняла закон про заочне засудження, тепер Путін і Дмитро Козак мають бути також притягнуті до відповідальності за агресію й окупацію Криму, які стали основою обвинувачення проти Медведчука, і отримати заочний вирок. Згідно з текстом підозри, Медведчук вчинив державну зраду і завдав шкоди Україні на 38 мільярдів гривень в результаті злочинної змови з Путіним і заступником голови АП РФ Дмитром Козаком, який зараз є куратором відносин з Україною.

Вважаю, що після публікації таких прямих доказів і спілкування Медведчука з Кремлем він і його оточення підлягають не суду, а негайному затриманню як російська агентура, поплічники окупантів під час бойових дій. І треба використовувати Медведчука як обмінний фонд для обміну на українських патріотів, яких за наказом Путіна катують в російських в'язницях. Подивимося, як дорого цінує Путін свого кума, і чи зможемо ми нарешті провести обмін "всіх на всіх", який Кремль зриває всі роки війни.

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Після погроз Путіна неприпустимо тримати Медведчука під домашнім арештом - Росія зробить все можливе для його порятунку, не виключено, що організовує втечу і евакуацію, як свого часу Януковичу. Медведчук має утримуватися під вартою", - упевнений журналіст.

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває у РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.