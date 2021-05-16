Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Перше таке дослідження, проведене країною Європейського союзу за реальними наслідками кампанії імунізації, було здійснене Національним інститутом охорони здоров'я Італії (ISS) і Міністерством охорони здоров'я серед 13,7 мільйона осіб, вакцинованих у всій країні.
Вчені почали вивчати дані з дня початку кампанії вакцинації в Італії, 27 грудня 2020 року, до 3 травня 2021 року.
Аналіз показав, що ризик зараження SARS-CoV-2, госпіталізації і смерті поступово знижувався.
"Через 35 днів після прийому першої дози число інфекцій знизилося на 80%, кількість госпіталізацій на 90% і смертність знизилися на 95%", - йдеться в повідомленні ISS.
"Ці дані підтверджують ефективність кампанії вакцинації і необхідність швидкого охоплення населення, щоб покласти край надзвичайній ситуації", - заявив президент ISS Сільвіо Брусаферро.
Серед майже 14 мільйонів осіб, включених в італійське дослідження, 95% тих, хто був вакцинований Pfizer і Moderna, завершили цикл вакцинації, водночас, як жоден з тих, хто отримав AstraZeneca, не отримав другу дозу.
До тепер Італія слідувала рекомендаціям виробників, вводячи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna після чотиритижневого перерви і другу дозу AstraZeneca після 12-тижневої перерви.
Станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю вакциновані, а близько 10 мільйонів осіб отримали перше щеплення.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року добовий приріст хворих COVID-19 в Італії часом перевищував 40 тис. осіб. Через місяць він скоротився до 20 тисяч. Про це 3 грудня лікарі в Італії зафіксували за добу смерть 993 пацієнтів з коронавірусом. Це - найгірший показник в країні від моменту початку пандемії. Попередній антирекорд був встановлений під час "першої хвилі" коронавірусу - 17 березня 2020 року. Тоді за добу в Італії померли 969 осіб.