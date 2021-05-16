Єрмак - це зло, ключова проблема Зеленського, для якого є основним джерелом інформації, - Рябошапка

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак - ключова проблема Володимира Зеленського.

Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Єрмак - це зло. Єрмак - це одна з ключових проблем, можливо, ключова проблема Зеленського. Вона полягає не тільки в тому, що Єрмак є ключовим джерелом інформації для Зеленського, але і в тому, що у Єрмака є своя власна система цінностей, яка полягає в тому, що нам потрібно дивитися на північ і на схід, а не на захід", - сказав ексгенпрокурор.

За його словами, Єрмак "міг втягнути Україну в грандіозний скандал" у відносинах з представниками 45-го президента США Дональда Трампа.

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Рябошапка вказав, що саме Єрмак був одним з тих, хто в кулуарах домовлявся з командою Трампа і його адвокатом Рудольфом Джуліані. Єрмак був переконаний в перемозі Трампа і переконував у цьому Зеленського, "формував його світогляд в тому напрямку, що нам необхідно підтримувати ту команду". "Я не виключаю, що Росія десь теж підігравала Єрмаку в цій історії і намагалася підіграти так, щоб втягнути Україну в цей скандал", - зазначив ексгенпрокурор.

Він вважає, що в історії, коли "від Єрмака вимагали сказати, що Україна була винна у втручанні в вибори в США", Росія виводила себе з-під удару "і намагалася підставити Україну".

Рябошапка також заявив, що "Єрмак - це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон".

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