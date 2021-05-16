Учасників "Кримської платформи" поки оголошувати не будуть, щоб уникнути провокацій із боку РФ, - Джапарова

Інформація про те, лідери яких країн візьмуть участь в першому саміті "Кримської платформи", поки оголошуватися не буде.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що ми не будемо цю інформацію робити публічною. Тому що ми вже бачимо цинічну заяву Російської Федерації про те, що "Кримська платформа" — це загроза їх територіальній цілісності. Спочатку відбувається окупація нашої території, а тепер нам розповідають, що це загроза їх територіальній цілісності", — зазначила Джапарова.

Проте, вже є низка підтверджень участі перших осіб держав у саміті.

"Для нас ключове, щоб це була присутність на найвищому рівні, тобто, це лідери, це перші особи держав. Є низка підтверджень. Наприклад, голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав про свій візит, про те, що він приїде на саміт. Але всі інші підтвердження ми поки вважаємо за краще тримати у секреті. Звичайно, ця інформація буде оприлюднена трохи ближче до періоду саміту", — розповіла заступниця міністра.

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Країнами-учасницями саміту буде ухвалена декларація. Зараз проєкт цього документа розробляється. Джапарова підкреслила, що "це дуже копітка робота", бо під декларацією поставлять підписи лідери держав, тим самим країни візьмуть на себе зобов'язання виконувати викладені в ній положення.

"Під кожним словом, під кожною комою підписуються країни. Це стає не просто позицією України, це стає позицією цих країн. І звичайно, країни дуже уважні до цих слів (в тексті документа, — Ред.), бо вони несуть в собі природу їхньої політики, несуть в собі зобов'язання", — пояснила вона.

Нагадаємо, "Кримська платформа" — новий міжнародний майданчик, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Головне завдання платформи — повернути Крим до порядку денного світової уваги, тим самим надати нового імпульсу питанню повернення окупованого півострова до складу України. Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року.