Байден у розмові з президентом Палестини Аббасом: ХАМАС має припинити ракетний обстріл Ізраїлю

Президент США Джо Байден 15 травня провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з опублікованою на сайті президента США інформацією, в розмові з Нетаньяху Байден підтвердив "рішучу підтримку права Ізраїлю на захист від ракетних обстрілів ХАМАС й інших терористичних угруповань в Газі" і засудив напади на міста. Він привітав заяви прем'єр-міністра та інших лідерів проти актів ненависті і закликав до подальших дій "щодо притягнення до відповідальності войовничих екстремістів і встановлення спокою". Крім того, лідери обговорили напруженість в Єрусалимі "і висловили спільне бажання, щоб Єрусалим став місцем мирного співіснування людей усіх віросповідань і будь-якого походження".

При спілкуванні з президентом Палестини Байден висловив прихильність США зміцненню американо-палестинського партнерства. Він повторив посили, що Єрусалим повинен стати місцем мирного співіснування всіх людей, а права палестинців повинні дотримуватися.

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"Президент Байден поінформував президента Аббаса про дипломатичний взаємодії США щодо триваючого конфлікту і підкреслив, що ХАМАС повинен припинити ракетний обстріл Ізраїлю. Вони висловили спільну стурбованість тим, що ні в чому не винні цивільні особи, включаючи дітей, трагічно загинули в результаті триваючого насильства. В зв'язку з цим він підкреслив недавнє рішення США відновити надання допомоги палестинському народу, включаючи економічну та гуманітарну допомогу в інтересах палестинців на Західному березі і в Секторі Гази", - йдеться в публікації на сайті президента США.

Байден також висловив упевненість, що врегулювати ситуацію дві держави повинні за столом переговорів.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.