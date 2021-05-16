За минулу добу 16 порушень режиму "тиші", поранено воїна. Терористи остріляли з мінометів 120-го калібру кілька населених пунктів, - ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 15 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

Зазначається, що, неподалік населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Поблизу Пісків окупанти тричі здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.

Біля населених пунктів Широкине та Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

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У передмісті Строгнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Учора один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 16 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

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