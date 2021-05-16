Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підтвердив рішучу підтримку права Ізраїлю на самозахист від ракетних ударів "Хамаса" й інших "терористичних" угруповань.

Про розмову Байдена з Нетаньяху повідомив Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна "Радіо Свобода".

Він також засудив ці нерозбірливі атаки на міста й поселення по всьому Ізраїлеві, мовиться в повідомленні.

Водночас він також висловив занепокоєння щодо безпеки журналістів і наголосив на необхідності їхнього захисту, додали в Вашингтоні.

В офісі Нетаньягу про цю розмову поінформували, що ізраїльський прем’єр подякував президентові США за "недвозначну підтримку права Ізраїлю на самозахист".

При цьому, мовиться в цьому повідомленні, прем’єр Нетаньягу наголосив, що Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути заподіяння шкоди непричетним до насильства особам. Зокрема, заявили в Ізраїлі, доказом цього є те, що з будівель, у яких містяться "терористичні цілі" і по яких завдає ударів Армія оборони Ізраїлю, евакуйовують непричетних перед ударами.

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Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.