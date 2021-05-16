В Україні за добу від COVID-19 померли 133 людини, зафіксовано 3 620 нових випадків зараження, понад 2 тис. госпіталізовано
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3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за даними Степанова, за минулу добу:
-госпіталізовано – 2 208 осіб;
-летальних випадків – 133;
-одужало – 7 921 особа;
-здійснено тестувань за добу – 38 911 (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 2 153 864 особи;
-одужало – 1 857 724 особи;
-летальних випадків – 48 075;
-проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та
Херсонській (194) областях.