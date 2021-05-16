Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів
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Президент України Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" з перемогою в чемпіонаті, Кубку і Суперкубку України.
Відповідне привітання глава держави розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Золотий хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто. На це довго чекали. І це лише початок славного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень. Щиро вітаю команду і тренерів", - написав Зеленський.