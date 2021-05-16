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Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів

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Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів
Президент України Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" з перемогою в чемпіонаті, Кубку і Суперкубку України.

Відповідне привітання глава держави розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Золотий хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто. На це довго чекали. І це лише початок славного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень. Щиро вітаю команду і тренерів", - написав Зеленський.

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  • саша паламарчук
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  • Gal
    А будь ласка! ловіть!
    Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 206
  • Ksenia VB
    В Лізі Чемпіонів хет-трики так і посипляться у ворота Динамо Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 9105
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