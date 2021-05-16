За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6 164 особи, всього - 939 238, - Степанов

За минулу добу, 15 травня, 6 164 особи були щеплені проти COVID-19 в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - уточнив Степанов

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