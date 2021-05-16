Вірус не піде від нас. Щеплення проти COVID-19 доведеться робити повторно, - німецькі експерти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів немецкий телеканал Deutsche Welle.
"Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення не будуть останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення", - сказав глава комісії Томас Мертенс.
Водночас експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я та колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунітет до коронавірусу після щеплення тримається близько 6 місяців, тому декому доведеться проходити повторну вакцинацію вже цієї осені.
Крім того, на думку Лаутербаха, якщо у Німеччині будуть поширюватися нові штами і мутації коронавіру проти яких вакцини будуть неефективними, то починати повторну вакцинацію поліпшеними препаратами доведеться ще раніше.