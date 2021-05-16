Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Загроза не минула
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, ми не бачимо відведення російських військ, яке було би адекватним тій кількості військ, які зосереджені уздовж кордону України і окупованих територій. Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях", - зазначив Кулеба
Що дійсно змінилося - це перекидання військових частин. Це так, але загроза не минула. Знаєте, в Радянському Союзі були показові суди, процеси без будь-якого правосуддя. А то, що ми сьогодні спостерігаємо, - це відведення військ без відведення військ. І нам слід залишатися пильними в цьому питанні", - підсумував він
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Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Іван Баканов заявляв, що Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках.
Зазначимо, за даними української сторони, після масштабних навчань Росія відвела частину своїх військ тільки з окупованого Криму. При цьому на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.